Malatya ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler

Malatya ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA KAHRAMANMARAŞ SALLANDI



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.