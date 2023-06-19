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Malatya ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler
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19 Haziran 2023 Pazartesi 07:06:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 07:06:00

Malatya ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler

Kaynak: TRT Haber

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 1 saat sonra da Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : malatya kahramanmaraş deprem afad
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