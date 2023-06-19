Malatya ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler
Kaynak: TRT Haber
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 1 saat sonra da Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-06-19
Saat:03:30:18 TSİ
Enlem:38.184 N
Boylam:38.075 E
Derinlik:3.3 km
Detay:https://t.co/cPI1jxGPdg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA KAHRAMANMARAŞ SALLANDI
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
*
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-19
Saat:04:21:35 TSİ
Enlem:37.945 N
Boylam:36.325 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5DvRqSKmCO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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