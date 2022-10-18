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18 Ekim 2022 Salı 20:49:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 20:49:00

Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kaynak: AA

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Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Etiketler : Lübnan Türk askeri Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM
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