18 Ekim 2022 Salı 20:49:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 20:49:00
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Kaynak: AA
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Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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