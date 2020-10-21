Türkiye'den "Lozan" vurgulu 2 ayrı NAVTEX ilanı daha!

Lozan ihlali sonrası Türkiye'den iki yeni NAVTEX ilanı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürerken, Ankara'dan kritik bir hamle daha geldi.

Türkiye, 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması çerçevesinde Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı NAVTEX duyurusu yayımladı.