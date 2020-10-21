21 Ekim 2020 Çarşamba 07:55:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 08:00:00
Lozan ihlali sonrası Türkiye'den iki yeni NAVTEX ilanı
Türkiye, Lozan Anlaşması ile belirlenen Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı NAVTEX ilan etti.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürerken, Ankara'dan kritik bir hamle daha geldi.
Türkiye, 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması çerçevesinde Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı NAVTEX duyurusu yayımladı.
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