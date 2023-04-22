Londra'da çevreci grupların gösterileri sürüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci grupların, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için başlattığı gösteriler, ikinci gününde de devam ediyor.

"Extinction Rebellion" adlı çevreci grup öncülüğünde başkentteki parlamento binası önünde ve çevresindeki sokaklarda toplanan on binlerce gösterici, iklim değişikliğine dikkati çekmek için eylem başlattı.

"İklim değişikliği değil, sistem değişikliği", "Çocuklarımızın geleceğini kurtarın, "Fosil yakıtlara son" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetine iklim kriziyle mücadelede daha fazla çalışma yürütmesi çağrısında bulundu.

Gösteriye, çevreci örgütlerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu, insan hakları örgütü ve göçmen yanlıları destek verdi.

Alanda kurulu platformda konuşan çevreci aktivist ve avukat Joe Moore, hukuk sisteminin güce ve statükoya dayandığı değerlendirmesinde bulunarak, doğaya zarar veren fosil yakıt altyapısını teşvik eden yasaların yanlış olduğunu söyledi.

Bu yasalara topluca karşı çıkılması çağrısında bulanan Moore, çevreci protestocuların eylemlerinden ötürü ceza almasına neden olan yasaların da yanlış olduğu yorumunda bulundu.

Gösteride konuşan "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketi temsilcilerinden Delia Mattis de iklim krizinin dünyanın dört bir yanındaki siyahileri ciddi şekilde etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İklim adaleti, ırksal adalet konuları için de önemli. İklim krizi, siyahileri ve beyaz olmayan halkları orantısız şekilde etkiliyor. Politikacılar ise en yüksek maaşlarla makamlarında oturuyor ve hiçbir şey yapmıyor, halkımızı korumak için hiçbir şey yapmıyor. Burada olmaları gerekirdi. Sokaklarda gezegenimiz için mücadele eden sizlere katılmaları gerekirken, ofislerinde oturup eleştiriyorlar ve bazıları iklim aktivistleri için daha ağır hapis cezaları istiyor."

ÇEVRECİLERİN GÖSTERİLERİ PAZARTESİYE KADAR DEVAM EDECEK



"Extinction Rebellion" grubundan yapılan açıklamaya göre, 4 gün sürecek eylemlerde 50 bini aşkın gösterici parlamento etrafında toplanacak ve eylemler gece dahi devam edecek.

Eylemin organizatörlerinden Hugh Brasher, binlerce kişinin katılacağı pazar günkü 43. Londra Maratonu'nu etkilemeyecek şekilde barışçıl bir eylem yapacaklarını açıklamıştı.

Brasher, iklim ve çevre konusuna dikkati çekmek için sanat eserlerine ve devlet binalarına düzenledikleri boya saldırılarıyla bilinen "Just Stop Oil" grubunun eylemde yer almasıyla ilgili "Umarım Just Stop Oil, diğer katılımcılar gibi kurallara uyar." ifadesini kullanmıştı.

Çevre ve iklim konularındaki sorunların dile getirileceği ve gösterilerin yapılacağı eylemler, pazartesiye kadar devam edecek.