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15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:20:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:20:00

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.

Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KUTLADI

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinin başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti.

Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, seçim sonuçlarının kardeş Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklemesinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki geniş kapsamlı stratejik ortaklık ve çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili meseleleri de ele alan liderler, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyinin bir sonraki toplantısına hazırlıkla ilgili konuları da gözden geçirdi.

Etiketler : ilham aliyev şevket mirziyoyev azerbaycan özbekistan seçim tebriği
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