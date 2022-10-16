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16 Ekim 2022 Pazar 09:48:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 09:48:00

Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye, maden ocağındaki patlama için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Latin Amerika ülkeleri Venezuela, El Salvador, Meksika, Bolivya, Paraguay, Şili, Kolombiya, Panama ve Küba, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelip 41 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından, "Bartın'da maden ocağının patlaması sonucu meydana gelen ve maalesef can kayıplarına neden olan talihsiz trajedi için Venezuela'dan, Türkiye halkı ve dostumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerim." açıklamasını yaptı.

El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Tinoco, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Tüm yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğiyle." temennisinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından da "Meksika halkı ve hükümeti, Bartın ilindeki madende meydana gelen patlama nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ve dayanışmalarını iletir." mesajı paylaşıldı.

Boliyva Dışişleri Bakanlığının yayımladığı mesajda ise "Bolivya, Amasra'da bir madende meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diler. Bu trajik kazada yaralananlarla dayanışma içinde olduğunu belirtir ve hızla iyileşmesini temenni eder." denildi.

Paraguay Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti, 14 Ekim'de Amasra ilçesinde bir madende meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma diler." ifadesine yer verildi.

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şili Hükümeti, 14 Ekim'de Türkiye'nin kuzeyindeki Bartın ilinin Amasra ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği trajediden dolayı üzüntüsünü ifade eder. Dayanışma ve üzüntülerini hayatını kaybedenlerin ailelerine iletmenin yanı sıra, bu duyguları Türkiye halkına ve hükümetine de ulaştırmaktadır."

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya halkı adına, Bartın'da bir kömür madeninde meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti halkıyla en derin dayanışmasını ifade eder. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananların hızla iyileşmelerini diler." temennisinde bulunuldu.

Panama Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Nito Cortizo ve Panama halkı adına, bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 41 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diliyoruz. Bu zamanda Türk halkına güç dileyip hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından, "Bartın'da bir madende meydana gelen patlama sebebiyle can kaybı ve yaralanmalardan dolayı Türkiye halkına ve hükümetine en içten taziyelerimizi iletiyoruz." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Nicolas Maduro Bruno Rodriguez Recep Tayyip Erdoğan
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