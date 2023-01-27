VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kutsal değerlere saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez"
Başkan Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz
"Bizim için Türkiye Yüzyılı mottosu bir slogandan ibaret değil ve olmayacak"
Başkan Erdoğan Söğüt'te
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakanlık açıkladı: İZBAN için 2,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı
"Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor"
Mannu animasyon filmi 10 Şubat'ta sinemalarda
Casper'dan öğrenciler için keyifli tatil rehberi!
"Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili 2018'de düzenleme yapılmıştı"
EYT pazartesi günü Meclis'te
Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz tutuklandı
"Geçiştirilecek bir hadise değil"
Emine teyzeden duygulandıran bağış
Kediler için 'online kan bankası'
Fedakar öğretmene tatil yok
43 yıldır hasret yaşadığı suya kavuştu
Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız
Sancaktepe'de bir evde 4 kişi ölü bulundu
"Ukrayna'ya 250 tank gönderdik"
"Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi"
Başkan Erdoğan'dan Bilecik paylaşımı
27 Ocak 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 13:30:00

KVKK Başkanı Bilir'den "unutulma hakkı mutlak değil istisnai" vurgusu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, unutulma hakkının istisnai bir hak olduğunu ve her koşulda ileri sürülemeyeceğini belirterek bu haktan yararlanmak isteyenlerin önce arama motorlarına başvurması gerektiğini kaydetti.

28 Ocak Veri Koruma Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yarın "108 Sayılı Sözleşme'nin 42. Yılında Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması" konulu konferans düzenleneceğini bildirdi. Bilir, konferansta "unutulma hakkı", "mahremiyet" ve "yapay zeka uygulamalarında kişisel verilerin korunması" konularının ele alınacağını aktardı.

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşme'nin 28 Ocak 1981'de imzaya açıldığını aktaran Bilir, Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden olduğunu anımsattı.

Sözleşmenin, kişisel verilerin otomatik işlemlere tabi tutulması karşısında bireyin korunmasını amaçladığını belirten Bilir, Avrupa Konseyi tarafından 2006 yılında alınan kararla 28 Ocak'ın Veri Koruma Günü olarak ilan edildiğini dile getirdi.

Bilir, "Sözleşmenin kabul edilmesi, ülkemizin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ortak hukuk sistemine, kişisel verilerin korunması alanında da dahil olmasını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"UNUTULMA HAKKI TALEBİ ERİŞİMİN TAMAMEN ENGELLENMESİ DEĞİLDİR"

Faruk Bilir, unutulma hakkını, "bireylerin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin, zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi" olarak niteledi.

Unutulma hakkı talebi doğrultusunda verilerin silinmesinin, bu verilerin kaynak konumundaki internet sitesinden de kaldırılacağı anlamına gelmediğini belirten Bilir, "Arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik unutulma hakkı talebi, erişimin tamamen engellenmesi değil, bağlantıların kısmen kaldırılmasıdır." diye konuştu.

Unutulma hakkının mutlak değil, istisnai bir hak olduğunu söyleyen Bilir, "Günümüzde teknoloji sayesinde unutma istisna, hatırlanma ise kural ya da olağan hale gelmiştir. Dolayısıyla unutulma hakkı, ilgili kişiler tarafından her koşulda ileri sürülebilen mutlak bir hak olarak görülmemelidir. Bu hak istisnai bir nitelik taşımakta olup her somut olay özelinde belirli kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir." dedi.

"UNUTULMA HAKKI İÇİN ÖNCE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURULMALI"

KVKK Başkanı Bilir, KVKK'ye göre arama motorlarının veri sorumlusu, arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin de kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirildiğini belirtti.

"Unutulma hakkından yararlanmak isteyen kişinin kanun gereği öncelikle veri sorumlusu olan arama motoruna başvurması gerekir." ifadelerini kullanan Bilir, unutulma hakkının kullanımına yönelik taleplerin iletimini kolaylaştırmak amacıyla sıklıkla kullanılan arama motorlarına bilgilendirmeler yapıldığını söyledi.

Bilir, "Bu bilgilendirmeler sonucu arama motorları tarafından ilgili kişilerin unutulma hakkı kapsamındaki taleplerini elektronik ortamda iletebilmeleri için adımlar atılıyor. Veri sorumlusu arama motorunun başvuru sahibinin talebini reddetmesi veya başvuru sahibine cevap vermemesi halinde KVKK'ye şikayette bulunulabilirler. Ayrıca başvurucu kişi doğrudan yargı yolunu da tercih edebilir." diye konuştu.

Etiketler : 28 ocak veri koruma günü unutma hakkı
Karne hediyesi

Karne hediyesi
Uyku isyanı

Uyku isyanı
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
Fatma Girik'e özlemi dinmiyor

Fatma Girik'e özlemi dinmiyor
Kendini Elsa'ya benzetti

Kendini Elsa'ya benzetti
'Kusura Bakma' Sezenciğim

'Kusura Bakma' Sezenciğim
50'nci yıl albümü

50'nci yıl albümü
'Al Sancak' gururu

'Al Sancak' gururu
Sahnede Adanalı buluşması

Sahnede Adanalı buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX