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15 Haziran 2023 Perşembe 19:06:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 19:06:00

Kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB, Kuzey Irak'ta bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

Etiketler : Kuzey Irak MSB Terör Operasyon
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