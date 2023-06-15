Kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB, Kuzey Irak'ta bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/W9UjXDDiWO
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