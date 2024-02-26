Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 69'u çocuk 169 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nın mobil radarı "MORAD-8" ve su üstü ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.
Sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8", "TCSG-905", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan ve İran uyruklu 69'u çocuk 169 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Kütahya'da tefecilere operasyon: 3 tutuklama
- NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı
- Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü
- Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
- Bakan Işıkhan duyurdu: "Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok"
- İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı!