Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu raporu
Meteoroloji il il güncel hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, akşam saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji 5 günlük güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye genelinde gün içerisinde yer yer yağmur geçişleri görülürken, akşam saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TOKAT 12°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
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