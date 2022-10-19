Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji 5 günlük güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye genelinde gün içerisinde yer yer yağmur geçişleri görülürken, akşam saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT 12°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 17°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu