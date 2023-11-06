Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi -[23.73 km]Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-11-05
Saat:23:56:45 TSİ
Enlem:37.824 N
Boylam:26.974 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/tBGQE1LbXN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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