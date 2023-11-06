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06 Kasım 2023 Pazartesi 00:19:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 00:19:00

Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : Aydın depremi Kuşadası depremi deprem afad
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