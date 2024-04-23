VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yeni anayasa mecburdur, boynumuzun borcudur"
Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Arızayı 31 saattir gideremediler... İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor!
Başkan Erdoğan, Beştepe'de çocukları kabul etti
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 200 gündür sürüyor
23 Nisan 2024 Salı 13:00:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 13:00:00

Kurtuluş Savaşı Müzesi, bir hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Meclis'in kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bugünden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

TBMM resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizi ilan eden, milli iradenin tecelligahı I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kurtuluş Savaşı Müzesine tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : kurtuluş savaşı müzesi ziyaret ücretsiz
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX