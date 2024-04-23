Kurtuluş Savaşı Müzesi, bir hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kaynak: AA
I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Meclis'in kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bugünden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TBMM resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizi ilan eden, milli iradenin tecelligahı I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kurtuluş Savaşı Müzesine tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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