Kurtulmuş: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakırköy'de gerçekleştirilen "İstanbul'da Şanlıurfalılar Tek Yürek" buluşmasında, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta hayati bir seçime gireceğini söyledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs 1950'den bugüne 73 yıllık çok partili siyasi hayatta nice mücadelelere, hizmetlere ve zaferlere tanıklık ettiğini, bu süreçte milletin nice büyük baskılar da gördüğünü anlatan Kurtulmuş, son 73 yılda Türkiye'de milletin 5 darbeye, bir de darbe teşebbüsüne şahitlik ettiğini kaydetti.

İki asırdır Türkiye'de siyasi fikri mücadelede iki siyasi çizgi bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir tarafta milli siyaset çizgisi olarak adlandırabileceğimiz, rahmetli Menderes'le, rahmetli Özal'la, rahmetli Erbakan'la, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile devam eden, Türkiye'nin medeniyet köklerinden yükselerek ayağa kalkabileceğine inanan, Türkiye'nin değerlerine sahip çıkan, bu ülkede beşeri anlamda milletten başka hiçbir söz ve karar merci tanımayan bir milli siyaset anlayışı vardır. Diğer tarafta ise Türkiye'nin gücüne güvenmeyen, Türkiye'nin medeniyet birikimine saygı duymayan, 'Elin oğlu ne der?' diyerek kendisine ayar vermeye çalışan, 'Bu milleti öyle kendi başına bırakırsan davulcuya-zurnacıya kaçar.' diye düşünüp milletin ensesinde boza pişiren, millete siyasette tahakküm eden bir anlayış söz konusudur."

"14 MAYIS 2023 TARİHİ DE TÜRKİYE'NİN SİYASİ TARİHİNDE YENİ BİR MİLAT OLACAKTIR"

Kurtulmuş, son iki asırda Türkiye siyasetinde isimlerin, partilerin ve güncel meselelerin değiştiğini ancak siyasetteki tartışmaların değişmediğini vurgulayarak, "Bizim Türkiye'nin yakın tarihinin bu geçmişini çok iyi bilmemiz lazım. 14 Mayıs'ta, 2023'te, 73 sene sonra yeni bir seçime gidiyoruz, çok partili siyasi hayata geçişten bu yana. Allah'ın izniyle, 14 Mayıs 2023 tarihi de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir milat olacaktır, yeni bir başlangıç olacaktır, yeni bir sayfanın açılışı, yeni bir kapının ardına kadar açılışı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 21 yılda vesayet sisteminden kurtularak hayata geçirdiği bazı hizmetleri sıralayan Kurtulmuş, geçmişte vesayet odaklarının birçok projenin ve atılımın önüne geçtiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçiminin bir "istikamet seçimi" olduğunu vurgulayarak, milletin istikrarın, güçlü ve büyük Türkiye'nin istikametinde yürüyeceğine inandığını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin her alanda güçlü olacağını ifade eden Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara farkla seçimi kazanacağını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal, Bahçıvan Elektrik ve Motor Ltd. Şti. İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yaşar Bahçıvan'ın da selamlama konuşması yaptığı programda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı video gösterimi sunuldu.

Programın sonunda Beyazgül, Kurtulmuş'a hediye verdi, katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.