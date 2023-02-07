Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor... 7 bin 840 kişi sağ çıkarıldı

Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Toplam itibarıyla 2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralımız var." dedi.

4 bin 758 binanın yıkıldığını ve 1459 binaya ilişkin de henüz teyit edilmemiş ihbar bulunduğunu belirten Oktay, önceden paylaşılan 6 bin 217 rakamının teyit edilemeyenlerle birlikte hesaplandığında ortaya çıktığını, açıklamaların teyit edilen rakamlar üzerinden devam edeceğini söyledi.

Enkazlardan 7 bin 840 vatandaşın çıkarıldığını belirten Oktay, sahada 11 bin 22 arama kurtarma ekibinin görev yaptığını aktardı. Oktay, bunların 2 bin 353'ünün Maraş'ta, 1549'unun Osmaniye, 1306'sının Gaziantep, 1625'inin Hatay, 1026'sının Malatya, 566'sının Şanlıurfa, 360'ının Diyarbakır, 826'sının Adıyaman, 101'inin Kilis, 438'inin Adana'da ve diğer ekiplerin de ilçelerde bulunduğunu bildirdi.

Romanya, İsviçre, Azerbaycan, Lübnan'dan gelen ekiplerin bölgelere sevk edildiğini belirten Oktay, yurt dışından gelecek yeni ekiplerin de bölgelere sevkinin süreceğini söyledi.

Oktay, illerde bakanların ve valilerin AFAD yönetim merkezleriyle sıkı şekilde irtibat ve koordinasyon halinde olduklarını dile getirdi.

Araçlar ve vinçlerle ilgili bazı sorunların olduğunun iletildiğini ve ilave çalışmalar yapıldığını anlatan Oktay, "Ekskavatör, kazıcı, yükleyici kamyon, toplamda 4 bin 250 araç bölgede. Bir de vinç konusu var. Sahada mevcut olan vinçlere ilave olarak Ankara ve Bursa'dan 6 vinç yola çıkmış durumda. Mardin'den 1, Kayseri'den 1 ve yine Kayseri'den kiralanan 10 vinç, toplam 18 ilave vinç yola çıkmış durumda." dedi.

Oktay, uçaklarla da ayni yardımların ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki havalimanlarına nakliyesine yönelik çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Fuat Oktay, barınma konusuyla ilgili çadır, yatak, yastık, çarşaf seti, battaniye, mutfak seti gibi ihtiyaçların da hızlı şekilde bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Depremin ardından eğitime bir hafta ara verildiğini hatırlatan Oktay, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların barınma merkezi olarak kullanılacağını; üniversiteler dahil edildiğinde 284 bin 519 kişinin bu kapsamda yurtlar, pansiyonlar ve öğretmenevlerine yerleştirildiğini bildirdi. Oktay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar, spor salonları ve gençlik merkezlerinde de 52 bin 354 kişinin bulunduğunu ifade ederek, "Toplam 338 bin vatandaşımız yurtlara, üniversitelere ve Milli Eğitim'e halihazırda yerleştirilmiş durumda." bilgisini verdi.

Türk Kızılay başkanlığındaki beslenme grubu ile AFAD başkanlıklarının tüm illerde ve ilçelerde beslenme faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Oktay, Milli Eğitim Bakanlığının da yurtlarda barınanların beslenme ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Elektriğin ısınma ve benzeri konuların yanında haberleşmeyi de doğrudan etkilediğini dile getiren Oktay, sadece 6 trafo merkezinin hizmet veremez durumda olduğunu, bunların 2'sinin yarın fiilen hizmer vermeye başlayacağını, 4'ünde çok ağır hasar olduğu için mobil trafoların yola çıkarıldığını, çarşamba, perşembe ve cumaya kadar buralarda tamamen elektrik verilir hale gelmesini istediklerini söyledi.

Hatay'da İskenderun ve Kırıkhan'a elektrik verilmeye başlandığını, Reyhanlı'ya yarın elektrik verileceğini söyleyen Oktay, Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı haricindeki ilçelere elektrik enerjisi verildiğini bildirdi.

Malatya'da risk unsuru bulunduğunu ve risk olmadığına dair onay beklendiğini aktaran Oktay, "O onay alındı. Dolayısıyla Doğanşehir, Yazıhan, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ'da da elektrik verilmeye başlanıyor." dedi.

Oktay, Osmaniye'de de dağıtım şirketinin kontrolünde risksiz olduğuna karar verilmesiyle birlikte elektrik verilmeye başlanacağını, Kahramanmaraş merkezde, Adıyaman Kahta, Samsat, Sincik, Gerger ve Besni'de elektrik verilmeye başlandığını, Çelikhan, Tut ve Gölbaşı'na yarın elektrik verileceğini bildirdi.

- "Çarşamba itibarıyla doğal gazı verecek hale geleceğiz"

Oktay, Gaziantep Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğal gaz ana iletim hatlarında 3 noktada kırılmalar, kopmalar olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"İlave hasar tespit çalışmalarında bu 6'ya çıkmış durumda. Boruların tamiriyle bakımıyla alakalı çalışmalar başladı. Çarşamba itibarıyla bakımını yapmış olarak tekrar doğal gazı verecek hale geleceğiz. Doğal gaz kesildiğinde 'Tamam veriyorum deme şansınız.' yok. BOTAŞ işini bitirdikten sonra kontrol ederek binalara vermek zorundasınız ki ikinci bir afeti yaşamayalım, herhangi bir yangın ya da patlama olmasın. Onunla ilgili de her tedbir alınmış, koordinasyon yapılmış durumda."

Jeneratör yakıtı ve akaryakıt konusuna da değinen Oktay, jeneratörün ulaştırma ve haberleşme konusunda da önem taşıdığını vurguladı. Hem akaryakıt hem jeneratör yakıtı taşıyan ilave tankerlerin yolda olduğunu bildiren Oktay, tankerlerin sabah bölgeye ulaşacağını söyledi.

- "10 bin 718 baz istasyonunun çalışır durumda"

Oktay, haberleşmede baz istasyonlarıyla alakalı sıkıntılar yaşandığına işaret ederek bunun da elektrik kesintisinden kaynaklandığını, elektriği henüz gelmeyen yerlerdeki baz istasyonlarına jeneratör gönderdiklerini söyledi. Oktay, 10 bin 718 baz istasyonunun çalışır durumda olduğunu bildirdi.

Bölgedeki hava şartlarının ulaştırmada sıkıntılara neden olduğuna, bölgenin dışındaki yollarda da aşırı tipi nedeniyle yaşanan kapanmaların çalışmaları zorlaştırdığına dikkati çeken Oktay, karla mücadele ekiplerinin yardım tırlarına ve araçlarına eşlik ederek bu bölgelerden geçmelerini sağladığını anlattı.

Birçok ülkeden arama kurtarma ekiplerinin ve medikal malzemelerin geldiğini, ilgili yerlere sevkinin sağlandığını dile getiren Oktay, bölgeye ayrıca tüp gaz, soba ve benzeri ısınma araçları gönderdiklerini bildirdi.

Oktay, "Herhangi bir yakını enkaz altında kalmamış veya orada herhangi bir işi olmayan, bir an önce ayrılmasında fayda olan vatandaşlara gerek kendi araçlarıyla ayrıldıklarında veya biz de yarından itibaren tahliye operasyonunu yürüteceğimizi ifade etmiştik. Hangi illerimizin, hangi afet olmayan illerde misafir edileceğine dair gerekli çalışma yapıldı. İlgili valilikler bununla ilgili talimatlandırıldı." diye konuştu.

Hatay, İskenderun, Gölbaşı, Adıyaman, Türkoğlu, Kahramanmaraş'taki hastanelerde yapısal hasarın olduğunu, diğer hastanelerin ise sağlık hizmeti vermeyi sürdürdüğünü dile getiren Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle paylaşmak istediğim konu, sosyal medyada veya farklı kanallardan olsun bilgi kirliliğine sebebiyet verecek şekilde, AFAD'ın dışında, bölgedeki bakanlarımızın dışında, valilerimizin dışında gelen hiçbir veriye itibar edilmemesi. Buradan zaten düzenli olarak sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Oktay, devletin elinden gelen tüm imkanlarıyla çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, buraya gelmeden önce aradılar, kendisine son durumu arz ettik. Sürekli bilgilendiriyoruz. Kendisi de zaten Külliye'de, orada da bizim acil durum merkezimiz var, bizdeki bilgilerin tamamı canlı olarak oraya da akar. Cumhurbaşkanı'mız olayın tamamen başındadır. Bakanlarımız yereldeki koordinasyonun ve çalışmaların başındadırlar. Valilerimiz çalışmalarının başındadırlar. Sabırla devletimize, milletimize ve birbirimize güvenerek bu sıkıntının da üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten Oktay, "Bu tür durumlarda bizim milletimizin bir özelliği vardır. Bir oluruz, beraber oluruz, dayanışma içerisinde oluruz. Bu tür sıkıntılı durumların üstesinden gelmeyi çok çok iyi biliriz. İnşallah bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.

Oktay, deprem bölgesindeki barajların tamamının kontrolden geçirildiğini, Malatya Sultansuyu Barajı haricinde herhangi bir soruna rastlanmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada da enine ve boyuna bazı çatlaklar, açılma olduğu için tedbir amaçlı kademeli su tahliyesine başlayacağız. Vatandaşlarımız buna şahit olurlarsa bu sadece o suyun risk oluşturmasın diye boşaltılmasından ibarettir."