Küçük Bahriyeli Hamza

MEKTUBUNA HEMEN CEVAP GELDİ



Düzce'de yaşayan ilkokul öğrencisinin savaş gemisi görme hayali, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yazdığı mektupla gerçeğe dönüştü. Akçakoca Osmaniye İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Albayrak, ilgi duyduğu savaş gemilerini yakından görmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdı. Mektubuna kısa sürede cevap alan Albayrak, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve aileleri ile Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine davet edildi.

Hamza Albayrak, mektubu babasıyla sahilde yürürken gördüğü geminin ilgisini çekmesi üzerine yazmaya karar verdiğini anlattı.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GİTTİ

Karadeniz Bölge Komutanlığı yetkilileri, okula gelerek ziyaret ettikleri Albayrak ve arkadaşlarını servis araçlarıyla Zonguldak'a götürdü. Babasıyla arasında geçen diyaloğu anlatan Hamza Albayrak, şunları kaydetti: "Babama, 'Bak, savaş gemisi' dedim. Babam da bana 'Yok oğlum, o yük gemisi' demişti. Ben de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazmayı düşündüm ve yazdım. Mektubun ardından bizi almaya geldiklerinde çok mutlu oldum."