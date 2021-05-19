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19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30:00

Kripto dolandırıcı Faruk Fatih Özer'in Marsilya planı deşifre oldu

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Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Marsilya planının ayrıntıları ortaya çıktı.

AKŞAM, Arnavutluk'ta yakalanması an meselesi olan Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in Marsilya planına ulaştı. Balkanlar'da insan kaçakçılığını organize eden bir çeteyle pazarlığa oturan Özer'in rotası, sahte turist kılığında İtalya üzerinden Marsilya.

Thodex vurgununda Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Yakalandıktan sonra 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi beklenen Özer'in, Fransa'nın Marsilya kentine kaçma planı yaptığı ortaya çıktı. AKŞAM o plana ulaştı.

GETTOLAR İLE TEMASTA

Özer ile birkaç adamı Tiran'daki getto mahalleriyle irtibat kurdu, adam kaçırmada uzman kişilerle görüştü, sahte belgelerle Marsilya'ya kaçmak için büyük paralar teklif etti. Sahte pasaport ve güvence isteyen Özer'in niyetini anlayan mafya, hakkında kırmızı bülten olması nedeniyle fiyat tarifesini artırdı, pazarlık başladı. Özer'in Arnavutluk mafyasının himayesinde hayata geçirmek istediği planda tekne ile kaçışı öne çıktı. Buna göre Özer, Tiran'dan Arnavutluk"un denize kıyısı olan Dıraç kentine geçerek turistik tekneye sahte belgelerle binecek; İtalya'yı dolaştıktan sonra Marsilya'ya ulaşacak.

Etiketler : thodex faruk fatih özer marsilya arnavutluk
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