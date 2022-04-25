Koronavirüs Bilim Kurulu Salı günü toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Salı günü toplanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Koronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin açıklama yaptı.
"HAYIRLI KARARLARI ÇARŞAMBAYA BIRAKMAYALIM"
Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını Salı günü yapıyor" dedi.
"Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım."— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.