VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan İsrail'in "paralı askerler kullandığı" iddiasıyla ilgili açıklama
BM Güvenlik Konseyi yine Gazze için toplandı
Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kuracak
Pentagon'dan sivil katliamları itirafı: Gazze için sayı vermekten kaçındı
İsrail medyasından 'Hamas' itirafı: "Sürpriz bir şekilde büyük bir saldırıya hazırlandı"
Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesinde yakıt 48 saat içinde tükenecek
06 Kasım 2023 Pazartesi 21:51:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 21:51:00

Korkunç kaza: 5 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü yakınlarında kaza yapan otomobilin yanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : ölümlü kaza otomobil yangını SİİRT
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX