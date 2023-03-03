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03 Mart 2023 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 18:00:00

Korkudan mağaraya sığındı

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Hatay'da yıkılan evinden son anda kaçarak canını kurtaran Suriyeli Yusuf korkudan binalara giremiyor. Çareyi 'en güvenilir yer' dediği bir mağaraya yerleşmekte buldu.

Hatay'da yıkılan evinden son anda kaçarak canını kurtaran Suriyeli Yusuf korkudan binalara giremiyor. Çareyi 'en güvenilir yer' dediği bir mağaraya yerleşmekte buldu.

YAŞADIĞI ŞOKU ATLATAMADI

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok depremzede vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hatay'da yaşayan 44 yaşındaki Yusuf da yaşanan depremler ile birlikte evini kaybedenlerden biri. Deprem anında evinden kaçarak canını son anda kurtaran Yusuf, yaşadığı şoku atlatamadı.

'BİR DAHA BİNALARA GİREMEM'

Genç adam, tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti. Hayatının geri kalanını mağara gibi güvenli bir alanda geçirmek istediğini söyleyen Yusuf, burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.

Etiketler : Hatay Suriyeli Yusuf Genç adam

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