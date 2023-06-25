Köprü ve otoyollarda rekor kırıldı! Bakan Uraloğlu: Yakında yeni rekorlar bekliyoruz

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla ulaşım hatlarında elde edilen rekorlara ilişkin paylaşımda bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden 24 Haziran'da 22 bin 267 araç geçişi olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Kıtaları birbirine kavuşturan yatırımlara imza atıyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan köprünün ardından 'yeni rekor kalmamıştır artık' diye düşünenler, size sesleniyorum, yapmayın böyle... 'Ulaşımda devleşiyoruz' derken ciddiydik. Geliyor diğer rekorlar." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 23 Haziran'da 182 bin 723 araç geçişine ulaşıldığına işaret ederek, "Konforlu ve hızlı ulaşımı inşa ediyoruz. 'Son mu?' diye soruyorsanız, tabii ki hayır. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğimiz yol da bitmiyor, tükenmiyor rekorlar." ifadelerini kullandı.

Osmangazi Köprüsü'nden 24 Haziran'da 111 bin 770 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adıyız. Bu daha başlangıç. Ardından eriştirip, kavuşturan hangi ulaşım rekorları gelecek merak ediyor musunuz? Bekleyin, geliyor gelmekte olan."

Bakan Uraloğlu, havalimanlarındaki rekorlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Ulaşımda zirveye uçuyoruz, rekordan rekora koşuyoruz. 24 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek yolcu sayısı olan 195 bin 867'ye ulaşıldı. 24 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda 245 bin 984 ile bu yılın en yüksek yolcu sayısını gördük. Yakında yeni rekorlar bekliyoruz."

TÜM ULAŞIM HATLARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm ulaşım hatlarında büyük yoğunluk yaşanırken köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor kırıldığı bildirildi.

"İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan ve 1 Temmuz 2016'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü geçişlerinde rekor kırıldı. Geçen yılki Kurban Bayramı'nda bir günlük araç geçiş sayısı 80 bin 624 iken 24 Haziran'da sadece bir günde 111 bin 770 araç sayısına ulaştı." bilgisi verilen açıklamada, "Yoğun bayram trafiği otoyollara da yansıdı. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 23 Haziran Cuma günü 18 bin 606 eşdeğer araç geçişiyle rekor kırdı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu'nu 12 bin 183 araç kullanmıştı. Ankara-Niğde Otoyolu'nda 24 Haziran Cumartesi günü 83 bin 517 araç geçişi yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 64 bin 175 araç sayısına ulaşılmıştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hava yolu taşımacılığındaki yoğunluğa da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu uçak seferlerine de yansıdı. Bu havalimanında 24 Haziran Cumartesi günü iç hatta 149, dış hatta 988 olmak üzere 1137 uçak trafiğine hizmet verildi. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22 bin 181, dış hatta 173 bin 686 olmak üzere 195 bin 867 oldu. Geçen yılın en yüksek rakamı olan 1094 sayısı geçilerek bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. 23 Nisan 2023'te İstanbul Havalimanı'nda elde edilen en yüksek rakam olan 244 bin 709 kişilik yolcu sayısı geçilerek, 245 bin 984 yolcuyla bu yılın en yüksek rakamına ulaşılmış oldu. Yüksek hızlı tren hatlarında da artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferler konuldu, kapasite artışına gidildi. 24 Haziran'a ilişkin verilere göre, YHT hatlarında 108 bin 339, ana hatlarda 43 bin 240, bölgesel trenlerde 90 bin 902 olmak üzere 242 bin 481 yolcu taşındı."