VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsviçre`nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı`na çağrıldı
Okullarda yarın "karne zili" çalacak
Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı
AB, Suriye konulu 7. Brüksel Konferansı'nda siyasi çözümle ilgili mesajlar verdi
"Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz"
MÜSİAD ve Vakıf Katılım deprem bölgesi için güçlerini birleştirdi
15 Haziran 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 14:15:00

Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda hedefler başarıyla vuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ev sahipliğinde, gerçek mühimmatın kullanıldığı "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı" Konya'da yapıldı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığının Atış Sahası'nda yapılan tatbikata, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Katar katıldı.

Nijerya, Brezilya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bosna Hersek, Gürcistan ve Almanya'da tatbikatta gözlemci statüsünde bulundu.

Gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştirilen, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının katıldığı tatbikatta, jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK), ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopterler kullanıldı.

Ayrıca T70 Genel Maksat Helikopteri ile Katar Hava Kuvvetleri unsurlarına ait Apache helikopterleri de tatbikatta ilk defa yer aldı.

Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yerinde takip etti.

HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Atış sahasında konvoy koruma, yakın hava desteği, bölgeden yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve İleri Harekat Kontrolörü Ekibi (JTAC) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Bu sahneler, atış sahasındaki gözlem kulesinden dikkatle izlendi.

Askeri personelin düşman tehlikesinden kurtarılmasının ardından hava unsurlarınca, belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

Etiketler : türkiye uluslararası anadolu ankası tatbikatı azerbaycan kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti katar
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Turneye başladı

Turneye başladı
Annesi ameliyat oldu

Annesi ameliyat oldu
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm
Setten nikâh masasına

Setten nikâh masasına
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX