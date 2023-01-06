Komşudan, Türkiye'ye 100. yıl jesti

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06 Ocak 2023 Cuma 15:05:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 15:05:00

Bulgaristan Büyükelçiliği "Atatürk'ün Gözünden Bulgaristan 1913-1915" temalı 2023 takvimi hazırladı

Kaynak: AA

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Bulgaristan'dan Türkiye'ye 100. yıl jesti geldi. Bulgaristan Büyükelçiliği 'Atatürk'ün Gözünden Bulgaristan 1913-1915' temalı 2023 takvimi hazırladı

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Atatürk'ün Gözünden Bulgaristan 1913-1915" temalı 2023 takvimi hazırlandı.

Hem Bulgarca hem Türkçe bilgilerin paylaşıldığı takvimde, Bulgaristan'ın o dönemdeki fotoğraflarına yer verildi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkede yaşadığı döneme dair bilgi ile görseller de paylaşıldı.

Takvimin ilk sayfasında, Atatürk'ün 27 Ekim 1913'te Bulgaristan'daki Osmanlı Elçiliğine askeri ataşe olarak atandığı ve bir aydan daha kısa sürede Sofya'ya geldiği belirtildi.

Osmanlı hükümetinin Sofya'da elçilik olarak kullandığı evin hala Bulgaristan'daki Türk Büyükelçisinin ikametgahı olduğu kaydedilen takvimde, Atatürk'ün 20 Ocak 1915'te Üçüncü Kolordu'ya atanmasına kadar bu evde kaldığı aktarıldı.

Bulgar sosyal ve siyasi seçkinlerinin evlerinde Atatürk'ün istenen bir misafir olduğuna dikkat çekilen takvimde, Kral Ferdinand'ın da halka açık çeşitli etkinliklere Atatürk'ü davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Son olarak takvimde, Atatürk'ün Bulgaristan'a dair şu görüşlerine yer verildi:

"Bulgaristan'daki kısa kalışımdan aldığım hatıralar hafızamda canlı kaldı ve onlar benim için çok değerli hatıralardır. İçimde yükselen Bulgaristan'a karşı samimi sempati duyguları hiç sönmedi. İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler alanındaki çalışmalarımın temelini oluşturuyorlar. Bulgaristan ile dostane ve güvene dayalı ilişkilerimizi genişletmek için tüm imkanları kullanıyoruz."

Ayrıca Bulgar ressam Hristo Lozev'in 1928-1931 döneminde İstanbul'da olduğu ve Atatürk ile karşılaştığı belirtilen takvimde, Lozev'in Atatürk'ün portresini çizmeye başladığı kaydedildi.

Takvimde, Lozev'in "Fırsatı yakaladım ve onu resmetmeye başladım. Bunu fark etti, yanıma geldi ve ne yaptığımı sordu. Ben de 'onu resmetmek istediğimi' söyledim. Bu hoşuna gitti ve isteyerek önümde durdu ancak ben resim yaparken konuşmaya devam etmesini rica ettim, böylece portre daha doğal, pozsuz olacaktı. Kemal Paşa bitmiş taslağı onayladı. Sonra buna dayanarak Atatürk'ün yüzünün olduğu bir posta pulu yaptım." ifadeleri kullanıldı.

- "YIL DÖNÜMÜ VESİLESİYLE TÜRK MESLEKTAŞLARIMIZA, DOSTLARIMIZA VE ORTAKLARIMIZA ÖZEL BİR SELAM GÖNDERMEK İSTEDİK"

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov, AA'ya ilettiği mesajında, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlanacağını ve bu fikri hayata geçirenin Osmanlı'nın Sofya elçiliğinin ilk askeri ataşesi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtti.

Tcholakov, "Yıl dönümü vesilesiyle Türk meslektaşlarımıza, dostlarımıza ve ortaklarımıza özel bir selam olarak o günlere geri dönmeye ve Atatürk'ün Bulgaristan'ı nasıl gördüğünü, gezdiği yerleri, dokunma fırsatı bulduğu kültürel hayatı göstermeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Tcholakov, Atatürk'ün görevde olduğu döneme ait fotoğraflarla, takvimi alan herkesin Bulgaristan gezisini keyifli şekilde geçirmesini dilediklerini belirtti.

Tcholakov, bu yıl Ankara'daki Bulgaristan Büyükelçiliği, İstanbul ve Edirne Başkonsoloslukları ile Bulgaristan'ın iş, turizm ve kültür destinasyonu olarak tanıtımı için geniş çaplı bir program hazırladıklarını aktardı.

AA'nın Bulgar ortağı Bulgar Telgraf Ajansının bu yıl birkaç günde Ankara'da temsilcilik açacağını belirten Tcholakov, bunun iki haber ajansı arasındaki işbirliğinin sembolü olduğuna dikkati çekti.

Tcholakov, mesajında, Atatürk'ün "Size tavsiyem, Bulgaristan'a gidin, Bulgarları seveceksiniz" ifadelerine yer verdi.

- TÜRKİYE'NİN SOFYA BÜYÜKELÇİSİ TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de hazırlanan takvimle ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyetin 100. yılında 2023 takvimini 'Atatürk ve Bulgaristan' olarak hazırlamış. Takvimin her yaprağında Atatürk'ün Sofya günlerinin ayrı bir boyutu anlatılıyor. Bu anlamlı hediye için Büyükelçi Tcholakov'a içten teşekkürler."

Etiketler : Bulgaristan Büyükelçiliği Atatürk'ün Gözünden Bulgaristan 2023 takvimi hazırladı
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