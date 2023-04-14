Dünyanın konuştuğu zirve! 'Bölgede geniş çaplı etkileri olabilir'

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bu ziyaret, Mısır'dan 11 yıl aradan sonra Türkiye'ye yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Mısırlı bakan 6 Şubat depreminin ardından 27 Şubat'ta uçakla Adana'ya gelmiş daha sonra Çavuşoğlu ile birlikte Mersin'e gidrek geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 18 Mart'ta Kahire'ye ziyarette bulunmuştu.

İki ülke arasında başlatılan normalleşme süreci ve peş peşe yapılan ziyaretler Türkiye'de olduğu kadar dünyada da dikkat çekti.

"BÖLGEDE GENİŞ ETKİLERİ OLABİLİR"

Aljazeera bakanların düzenlediği ortak basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yer verdiği haberinde Türkiye ve Mısır ilişkilerinin son 20 yılının çizelgesini çıkardı.

Aljazeera başka bir haberde ise Türkiye ve Mısır arasında yeniden kurulan diplomatik ilişkilerin bölgede geniş çaplı etkileri olabileceğini yazdı.

"DOĞU AKDENİZ'İN ESKİ RAKİPLERİ YAKINLAŞIYOR"

Washington merkezli Haber sitesi AL Monitor, dünkü tarihi zirve için "Doğu Akdeniz'in eski rakipleri yakınlaşma yolunda" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Mısır'ın 11 yıl aradan sonra ekonomik bağları geliştirmeye ve bölgedeki istikrarı güçlendirmeye odaklandığına dikkat çeken haber sitesi, Bakan Çavuşoğlu'nun "İkili ilişkilerimizde yakaladığımız bu ivme somut adımlarla daha da hızlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

"YAKINLAŞMANIN YAKIN ZAMANDA MEYVELERİNİ VERMESİ BEKLENİYOR"

CNN Arabistan iki bakanın dün yaptığı açıklamalarına yer verdiği haberinde ilerleyen dönemlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de bir araya gelebileceğini yazdı.

Skynews Arabia ise iki ülkenin hızla yakınlaştığına dikkat çekti ve karşılıklı atılan adımların yakında meyvesini vermesinin beklendiğini yazdı.

"TÜRKİYE VE MISIR HIZLA YAKINLAŞIYOR"

Türkiye ve Mısır arasındaki yeni dönemi yakından takip eden Yunan basını da Çavuşoğlu-Şükri arasındaki görüşmelere geniş yer ayırdı.

In.Gr haber sitesi, iki ülke arasındaki süreci '10 yıllık buzul çağının sona ermesine' benzetirken, Protothema iki ülkenin Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde olacaklarına dikkat çekti.

İeidiseis haber sitesi Çavuşoğlu ve Şükri'nin 40 gün gibi kısa bir sürede 3 kez bir araya geldiğine dikkat çekerek 'Türkiye ve Mısır hızlı bir şekilde yakınlaşıyor' ifadelerine yer verdi.

İki ülkenin aralarındaki farklıları bir kenara bıraktığını belirten haber sitesi, iki ülke arasındaki hızlı yakınlaşmanın Atina'yı endişelendirdiğini öne sürdü.