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31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00:00

Akşener'in koltuk elden gidiyor: İYİ Partililer Ağıralioğlu'nun etrafında toplanmaya başladı

Kaynak: Yeni Şafak

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28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifası konuşulmaya başlandı. Parti içinden bazı isimlerin Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası başarısızlığın nedenini araştıran muhalefet karışmaya başladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken, İYİ Parti cephesinde de benzer bir durum var.

İYİ Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmenin ardından yanlış aday tartışmaları yaparken, parti içinde de Genel Başkan değişikliğini konuşmaya başladı.

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısında bir önceki seçime göre yaşanan oy kaybı değerlendirildi. Kulislerde dönen bilgiye göre partililer seçimi kaybetmenin bilançosunu Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, Akşener'in gösterdiği sert tepkiden dolayı Akşener'e yüklüyor.

AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI

Partililer, seçim sonuçlarının ardından Akşener'e istifa çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, sosyal medya hesabından "Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming. Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" paylaşımını yapmıştı.

AĞIRALİOĞLU: ANLAŞILIYOR Kİ HERKES HÂLİNDEN MEMNUN

İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da sosyal medya hesabından "Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun! Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!" paylaşımı yaparak Akşener'i istifaya çağırmıştı.

AKŞENER'İN KARŞISINA İSİM ARIYORLAR

Tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti'de parti içinden bazı isimlerin Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığına olduğu iddia edildi.

AĞIRALİOĞLU ÖNE ÇIKIYOR

Kulislerden gelen bilgilere göre İYİ Parti'nin 24-25 Haziran'da yapacağı 3. Olağan Kurultayı'ndan önce, Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekip dün İstanbul'da bir toplantı yaptı. Akşener'in istifasını isteyen ekip kurultayda çıkarılacak yeni Genel Başkan adayını tartıştı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti Akşener Ethem Baykal
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