KÖK Programı "Vizyoner Gençlere" kapılarını açtı

SSB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen KÖK Programı'nın 2022 yılı açılış etkinliğine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcıları Faruk Yiğit, Celal Sami Tüfekçi ve Serdar Demirel, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve firma temsilcilerinin yanı sıra KÖK Programı'na dahil olan usta ve çıraklar katıldı.

Demir, buradaki konuşmasında, gençlerin kabiliyetlerine inandıklarını, onların zekalarına güvendiklerini belirtti.

Programın kontenjanına ilişkin bilgi veren Demir, "İşimizi dört dörtlük yapabilmemiz amacıyla 40, 80 sayılarını tutuyoruz. Aslında bizim idealimiz burada belki binlere ulaşmak, oradan programı biraz değiştirip ön eğitim sistemlerini başka yerlere taşımak, bir süreç oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Demir, "Başarıdan daha iyi hiçbir şey insana örnek olamaz." deyişini hatırlatarak, programın başarısının geleceği inşa etme açısından önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Demir'e, KÖK Programı'nda ikinci yıllarına geçen ve bu yıl programa dahil olan çırakların hazırladığı KÖK hatıra albümü ve Savunma Sanayii Akademi ile TR Eğitim ve Teknoloji AŞ tarafından 2022 yılında programa katılan 80 çırak ve 80 usta adına dikilen toplam 160 fidanın dikim sertifikası hediye edildi. Demir'e hediyelerini, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Çağlar Demirkan ve Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş takdim etti.

Programa kabul edilen öğrenciler, "peç takma" töreninde hangi firmayla eşleştiklerini öğrendiler. Öğrenciler, törenin ardından 3 yıl sürecek yolculuklarında kendilerine eşlik edecek ustalarıyla bir araya gelerek sohbet ettiler.

KÖK PROGRAMI HAKKINDA



SSB'nin "nitelikli insan kaynağını temin etmek ve bu temini sürdürülebilir kılmak" misyonunu destekleyici bir program olarak başlatılan KÖK, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ koordinasyonunda yürütülen, savunma sanayisi alanında öncü firmalar olan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ'ın katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi olarak 2021'de hayata geçirilen bir program.

Programa kabul edilen öğrencilere burs desteği başta olmak üzere, savunma sanayisi firmalarında staj yapma imkanı, aday mühendislik programları için öncelikli olarak değerlendirilme şansı, usta-çırak görüşmeleriyle iş hayatına hazırlanma, teknik ve kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Saha gezileri ve vizyon konuşmaları gibi etkinliklerle de öğrencilerin farklı deneyimler yaşamaları sağlanıyor.

Başvuruları 8 Ağustos'ta başlayan KÖK Programı'na bu yıl 1088 başvuru alındı.

Başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin ardından programa, 12 şehir, 27 üniversite ve 14 bölümden 80 çırak dahil edildi.