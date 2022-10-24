Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
TÜPRAŞ Kavşağı mevkisindeki bir sanayi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangının söndürülmesi için çalışma yürütürken, TÜPRAŞ İtfaiyesi de çalışmalara destek veriyor.
- Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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