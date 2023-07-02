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02 Temmuz 2023 Pazar 19:02:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 19:02:00

Kocaeli'de kan donduran olay! Ağaçlık alanda çürümüş ceset bulundu

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çürümüş durumda bir ceset bulundu.

Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde, otoyoldan kötü koku hisseden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Otoyol kenarındaki ağaçlık alanı kontrol eden polis, 15-20 günlük olabileceği tahmin edilen çürümüş halde bir ceset olduğunu tespit etti.

Cesedin bulunduğu alanda döşek ve yorgan da bulan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Etiketler : Kocaeli İzmit Anadolu otoyolu ceset Kocaeli İzmir Kuruçeşme Fatih Mahallesi'
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