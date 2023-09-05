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Kocaeli'de 76 kilogram uyuşturucu yakalandı: 6 kişi gözaltına alındı
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05 Eylül 2023 Salı 21:10:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 21:10:00

Kocaeli'de 76 kilogram uyuşturucu yakalandı: 6 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama gerçekleştirdi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.

Ekipler tarafından 6 zanlı gözaltına alındı.

Etiketler : kocaeli uyuşturucu emniyet
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