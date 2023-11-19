Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi.

Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi.

Yetkililer, tehlikeli durum olmadığını, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yüzer platformun eski haline getirileceğini belirtti.

Körfez ilçesinde ise Tütünçiftlik Balıkçı barınağında bulunan 7 balıkçı teknesi battı.

Bu arada sağanağın etkisiyle derelerden gelen çamurlu su nedeniyle İzmit Körfezi'nin bazı yerlerinde suyun rengi kahverengiye dönüştü.

BARTIN



Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, gemi ve tekneler limana sığındı.

Amasra'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait "Altan" ve "Hakan İlhan" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı tekneleri "Habibin Yavuz" ve "Cihan Cengiz"in yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı.

Çay bahçeleri ve kafelerin brandalarının zarar gördüğü ilçede, bazı vatandaşlar dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

SAKARYA



Sakarya kent merkezi ve ilçelerinde de fırtına ve şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor.

Karasu ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaç, MOBESE, telefon ve elektrik direkleri devrildi.

İş yerlerinin tenteleri ve tabelalarının zarar gördüğü ilçede, bazı kesimlerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

DÜZCE



Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde de sağanak trafiği olumsuz etkiliyor.

Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

Öten yandan Akçakoca ilçesinde yağışa şiddetli rüzgar eşlik etti. Dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Limandaki balıkçılar ise kuvvetli rüzgar nedeniyle açılamadı.