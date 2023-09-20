Koalisyonda kaos büyüyor! İYİ Parti ilk adımı attı

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından büyük hezimet yaşayan koalisyonda kriz devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklamıştı.

İYİ Parti'den ilk adım geldi.

TUNÇ SOYER'İN KARŞISINA ÜMİT ÖZLALE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'yi partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

Akşener, "Bugün burada tabii bir güzellik var, o da ümit özlale kardeşimizin izmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığını ve inşallah büyükşehir belediye başkanlığını ilan ediyor olacak olmamız." dedi.

CHP mensuplarının son dönemde yaptığı "O 15 milletvekili olmasaydı İyi Parti olmazdı" açıklamalarına da tepki gösteren Akşener, "Siz nerede olurdunuz? İstanbul olur muydu? Ankara olur muydu? Antalya olur muydu? Adana olur muydu?" diye konuştu.