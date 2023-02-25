KKTC'den Türkiye'ye destek ziyareti! Başkan Erdoğan ile bir araya geldiler
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
11 ili etkileyen depremler sebebiyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma ziyaretleri devam ediyor.
Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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