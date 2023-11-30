KKTC'den açıklama, "Rum yönetimi kışkırtıcı eylemlerine son vermeli"

KKTC Dışişleri Bakanlığı, başkent Lefkoşa'da Metehan Kara Sınır Kapısı'nın batısında bulunan ve "Neriman'ın evi" olarak bilinen boş bina hakkında açıklama yaptı.

Rum tarafının basın aracılığıyla, KKTC'nin Ada'da "tansiyonu artırma hedefinde olduğuna dair yalan, yanlış ve temelsiz haberler yaymaya çalıştığı" kaydedilen açıklamada, "Rum tarafının daha farklı bir tutum benimsemesi beklenmemekle, halkımızın huzurunu bozma potansiyeline sahip bu tür yalan ve karalama haberler ışığında, kamuoyumuza doğru bilginin aktarılması anlayışıyla bu açıklamayı yapmanın gerekliliği hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, söz konusu binanın KKTC toprağı içinde yer aldığı vurgulanarak, Rum yönetiminin, bu boş binanın karşısındaki nöbet mevzilerine projektör ve kamera takmak suretiyle kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

GKRY'nin söz konusu eylemlerle "ara bölgenin statüsünü bozabileceği yanlış yanılgısı ile hareket etmekte olduğu" belirtilen açıklamada, Rum tarafının faaliyetlerinin takip edildiği ve gerekli protestoların Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) nezdinde askeri ve sivil makamlar tarafından yapıldığı aktarıldı.

KKTC'nin toprak bütünlüğüne karşı yapılacak herhangi bir ihlale izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tüm uyarılara rağmen Rum tarafının bu faaliyetlerinin devam etmesi sonucunda, mütekabiliyet ilkesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne karşı yapılacak herhangi bir ihlale ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi ve bölgedeki tüm adımlarımızı mütekabiliyet çerçevesinde atmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Bölgedeki huzur ve güvenliğin devamının Rum yönetiminin kışkırtıcı eylemlerini sona erdirmesi ile mümkün olabileceğini hatırlatır, adada huzur ve güvenliğin devamı için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz."