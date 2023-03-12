VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Geçen yıl MASAK'a 425 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı
Kütahya'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Başkan Erdoğan: Bir yılda 244 bin konut ve 75 bin köy evi inşaası tamamlanacak
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye'deki depremzedelere desteği sürüyor
Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce oldu
Manchester United, Southampton ile golsüz berabere kaldı
Başkan Erdoğan: Bir yıl sonra kalıcı konutlara geçme sevincini yaşayacağız
Batı Trakya'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes
Mehmetçik'ten engelli gence tekerlekli sandalye hediyesi
Milli bilardocular dünya şampiyonu
İran: ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardık
Bakan Kasapoğlu'ndan Alanya Kestelspor'a "geçmiş olsun" mesajı
Hastane koridorlarında kavga: 2 yaralı
Bahçeli: Böyle bir dönem içerisinde ülkemiz güçlüdür
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1673 çocuk ailesine teslim edildi
Oscar ödülleri ilklere sahne olacak
Sakarya'da ekipleri harekete geçiren çanta boş çıktı
Başkan Erdoğan: Bu felakete karşı kimse Türkiye'den daha hızlı refleks veremezdi
TBMM Başkanı Şentop 12 Mart Muhtırası'nın 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Rusya: Luhansk ve Harkiv'de 5 Ukrayna sabotaj grubunun eylemlerini engelledik
Katar'dan gönderilen konteyner evler İskenderun'a ulaştı
Süheyla Sultan gemisi İskenderun'da depremzedeleri ağırlamaya başladı
Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için eylem yapıldı
12 Mart 2023 Pazar 20:56:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 20:56:00

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye'deki depremzedelere desteği sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya kent merkezinde depremzedelere desteğinin sürdüğü bildirildi.

GKK Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, mülki makamlarla koordineli olarak bölgede ihtiyaç duyulan çeşitli yardımların depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Antakya Küçük Sanayi bölgesinde kurulan sahra mutfağında pişirilen sıcak yemek ve fırında üretilen ekmeklerin, bölge halkına ve görevli personele dağıtıldığı kaydedildi.

GKK Afet Yardım Görev Birliğince, 9 Şubat'tan bu yana Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde depremin açtığı yaraların sarılması yolunda adımların atıldığı vurgulanan açıklamada, "Yardım çalışmalarımız, görevli personelimizi belirli aralıklarla değiştirerek ana vatana ayak bastığımız günden bu yana yüce Türk milletinin evlatları olarak aynı gayret, heyecan ve üstün disiplin anlayışı ile sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : KKTC Türkiye Kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX