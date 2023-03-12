KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye'deki depremzedelere desteği sürüyor

GKK Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, mülki makamlarla koordineli olarak bölgede ihtiyaç duyulan çeşitli yardımların depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Antakya Küçük Sanayi bölgesinde kurulan sahra mutfağında pişirilen sıcak yemek ve fırında üretilen ekmeklerin, bölge halkına ve görevli personele dağıtıldığı kaydedildi.

GKK Afet Yardım Görev Birliğince, 9 Şubat'tan bu yana Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde depremin açtığı yaraların sarılması yolunda adımların atıldığı vurgulanan açıklamada, "Yardım çalışmalarımız, görevli personelimizi belirli aralıklarla değiştirerek ana vatana ayak bastığımız günden bu yana yüce Türk milletinin evlatları olarak aynı gayret, heyecan ve üstün disiplin anlayışı ile sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.