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02 Ekim 2023 Pazartesi 07:21:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 07:21:00

Kızılay “sağlık elçisi” yetiştiriyor

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Kızılay'ın gönüllü kadınları, günümüzün en büyük sorunlarından sağlıklı yaşam bilinci için çalışacak.

Kızılay'ın gönüllü kadınları, günümüzün en büyük sorunlarından sağlıklı yaşam bilinci için çalışacak. Ülke genelindeki Kızılay gönüllüsü kadınlar, eğitim aldıktan sonra "sağlık elçisi" olarak farkındalık çalışmaları yürütecek.

Eğitimlerle ilk etapta 81 ilden 89 sağlık elçisi yetiştiriliyor. Gönüllü kadınlar gittikleri şehirlerde eğitim verecek. Kızılay sağlık elçisi gönüllüler, bölgelerinde farkındalık çalışmaları yürüterek sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıracak.

Etiketler : Kızılay sağlıklı yaşam Kızılay sağlık elçisi gönüllüler
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