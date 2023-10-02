Kızılay “sağlık elçisi” yetiştiriyor
Kızılay'ın gönüllü kadınları, günümüzün en büyük sorunlarından sağlıklı yaşam bilinci için çalışacak.
Kızılay'ın gönüllü kadınları, günümüzün en büyük sorunlarından sağlıklı yaşam bilinci için çalışacak. Ülke genelindeki Kızılay gönüllüsü kadınlar, eğitim aldıktan sonra "sağlık elçisi" olarak farkındalık çalışmaları yürütecek.
Eğitimlerle ilk etapta 81 ilden 89 sağlık elçisi yetiştiriliyor. Gönüllü kadınlar gittikleri şehirlerde eğitim verecek. Kızılay sağlık elçisi gönüllüler, bölgelerinde farkındalık çalışmaları yürüterek sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıracak.
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