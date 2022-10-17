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17 Ekim 2022 Pazartesi 16:58:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 16:58:00

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor

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İzmir'de evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızının öldüğüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını belirterek, evladının akıbetini öğrenmek istediğini söyledi.

İzmir'de evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde gazetecilere, 11 yıldır kızının acısıyla yaşadığını ve 1150 gündür de "evlat nöbeti" tuttuğunu ifade etti.

Yaklaşık bir ay önce bazı sosyal medya hesaplarında terör destekçisi kişiler tarafından kızının öldüğüyle ilgili paylaşım yapıldığını belirten Laçin, şöyle konuştu:

"Evladımın akıbetini öğrenmek istiyorum. Benim kızım bunlar tarafından kaçırıldı. Yani benim kızım gitmedi. Mahkeme kararı var elimde. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yüreğimi kopardılar. Meleğim öldürüldü dediklerinde çok kötü oldum. Paylaşımla ilgili cumhuriyet savcısına dilekçe verdim. Eğer kızım öldüyse cenazesini istiyorum."

Laçin, yetkililerin, terör destekçisi hesapların söylentilerine itibar etmemesini söylemelerinin ardından biraz rahatladığını aktardı.

Kızının öldüğüyle ilgili haberleri görünce fenalaştığını belirten Laçin, daha sonra HDP Çiğli ilçe binasına gittiğini ancak içeriye alınmadığını sözlerine ekledi.

Etiketler : terör örgütü evlat nöbeti hdp
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