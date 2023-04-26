Kitap okumayana çay yok

Batman'da 30 yıldır çay ocağı işleten esnaf, müşterilerine çayın yanında kitap ikram ediyor. Sanayinin ortasında, duvarları renkli tablolalarla süslü mekanda çayını yudumlarken kitap okuyanların sayısı her geçen gün artıyor.

TABLOLAR ÖĞRENCİLERDEN

Batman'da 30 yıldır çay ocağı işleten esnaf, kitap okumayı teşvik etmek için müşterilerine çayın yanında kitap veriyor. Fark yaratmak ve faydalı olmak istedikleri için böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen işletmeci Gürkan Altuner, "Buralarda diğer kahvehanelerden bir farkımız var, müşterilerimize kitap okumak gibi bir aktivite yaptık. Ortamı renklendirmek için de, 5 yıl önce bir okulun öğrencilerinin yaptığı yağlı boya çalışmalarını duvarlara astık" dedi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILIYOR

"Kıraathaneye ilk kez gelenlere ortam ve uygulamamız çok değişik geliyor. Turistler bol bol fotoğraf çekiyor" diyen Altuner şunları söyledi: "Eskiden burası sanayiydi, kahvehaneye çevirdik. 30 senelik bir mücadeleyle bu hale getirdik" diye konuştu.

Müşterilerin okudukları kitapları kendisinin de okuduğunu anlatan kahvehane çalışanı Emre Altuner, "5 yıldır buradayım. İnsanların burada gülerek kalkması, fikir alışverişinde bulunması bizleri de mutlu ediyor."

HER YERDE BU SİSTEM OLMALI



Çay içmeye geldikleri kıraathanede kitap da okumanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar 'Bu sistem ülkenin dört bir yanına yayılmalı, bir kelime fazladan okusak o bile faydadır' dedi.