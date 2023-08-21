Kıtalar kulaçlarla birleşti

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dün 35. Kez düzenlendi. Kanlıca İskelesi'nden, startıyla başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. 70 ülkeden 2 bin 600 sporcunun, 6,5 kilometrelik parkurda mücadelesi unutulmaz görüntülere sahne oldu.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ DE YARIŞTI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Kanlıca İskelesi'nden, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startıyla başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. 70'ten fazla ülkeden 2600'ü aşkın sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Organizasyonda Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da organizasyonda yüzdü.

BOĞAZI YÜZEREK 41 DAKİKADA GEÇTİ

Yarışın erkekler genel kategorisinde birinci 41 dakika 22 saniye ile Doğukan Ulaç oldu. Kerem Hoşgör 43 dakika 31 saniyeyle ikinciliği elde ederken, Halil Şensoy 43 dakika 44 saniyeyle yarışı üçüncü sırada tamamladı. Burcunaz Narin ise kadınlar genel kategorisinde 42 dakika 54 saniye ile en üst sırada bulunurken, Hilal Zeyneb Saraç 43 dakika 59 saniye ile ikinciliği, Ada Liza Çelik de 44 dakika 17 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

TMOK Başkanı Uğur Erdener "İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

İLK ORGANİZASYON 1989 YILINDA DÜZENLENDİ



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2022 yılında 50'den fazla ülkeden 2500'e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti.