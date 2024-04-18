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18 Nisan 2024 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 10:32:00

“Kıskaç-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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14 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen “Kıskaç-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak "Kıskaç-12" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Örgütün sözde "güncel yapılanması" ve "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Etiketler : fetö operasyon şüpheli gaybubat evi
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