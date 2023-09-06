VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orta Vadeli Program açıklanıyor! Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği mesajı:Vize serbesitesi sürecinde ilerleme bekliyoruz
Kırıklareli'nden bir acı haber daha!
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
2023 yazı kayıtlardaki en sıcak yaz oldu
Mansur Yavaş'tan seçim paniği! Vaatleri havada kaldı
06 Eylül 2023 Çarşamba 14:03:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 14:03:00

Kırıklareli'nden bir acı haber daha!

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Kırıklareli'ndeki sel felaketinde kayıp olan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kırıklareli'ndeki sel felaketinde kayıp olan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : Kırıklarel SEL ÖLÜ
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX