Kırıklareli'ndeki sel felaketinde kayıp olan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
06 Eylül 2023 Çarşamba 14:03:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 14:03:00
Kırıklareli'nden bir acı haber daha!
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Kırıklareli'ndeki sel felaketinde kayıp olan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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