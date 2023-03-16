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16 Mart 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 17:30:00

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Kırgız halkının her zaman Türk halkıyla tarihi bağları olagelmiştir

Kaynak: AA

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, "Kırgız halkının her zaman Türk halkıyla tarihi bağları olagelmiştir. Yüzyıllar boyunca halklarımızın yakınlığı ve bağları devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Biz her zaman sizin yanınızdayız." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızların Türk halkıyla yakın tarihi bağlarının süregeldiğini belirterek, "Yüzyıllar boyunca halklarımızın yakınlığı ve bağları devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Biz her zaman sizin yanınızdayız." dedi.

Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'nin doğusundaki deprem felaketinin muazzam yıkıma ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirten Caparov, "Bu zirve gerçekten çok tarihi olay sonrası gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Kırgızistan olarak Türk Devletleri Teşkilatı üyeliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Caparov, "Teşkilatın içerisinde acil müdahale mekanizmasının geliştirilmesine ihtiyaç var. Sivil koruma mekanizmasını oluşturma çalışmalarının daha da hızlandırılması gerekiyor." diye konuştu.

Caparov, Türkiye'nin bu zorlukların üstesinden geleceğinden emin olduğunu dile getirerek, "Kırgız halkının her zaman Türk halkıyla tarihi bağları olagelmiştir. Yüzyıllar boyunca halklarımızın yakınlığı ve bağları devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Biz her zaman sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Yakında dost ve kardeş Türkiye'de seçimlerin düzenleneceğine işaret eden Caparov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarı diliyorum çünkü kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar, Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacaktır." dedi.

Etiketler : kırgazistan sadır caparov deprem türk

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