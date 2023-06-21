Kırgız hafız Bolu'da 18 saatte Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

Bolu'da Kırgızistan uyruklu öğrenci Aycan Aharbaeva, 18 saatte Kur'an-ı Kerim'i ezbere hatmetti.

Sandallar Uluslararası Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi olan 20 yaşındaki Aycan Aharbaeva, Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Öztürk'ün gözetiminde hafızlığa başladı ve 6 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Aycan Aharbaeva'yı makamında kabul etti.

Müftü Tahiroğlu, "Aycan kardeşimiz 6 ayda hafızlığını tamamladı. Daha da önemlisi 18 saat gibi kısa bir süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyarak, çok zor ve önemli bir başarı elde etti. Öğrencimiz Aycan'ı, anne-babasını ve ona her zaman destek olan hocasını kutluyorum. Rabbim kendisinden razı olsun. Aycan kardeşimiz gibi öğrencilerimizin sayılarını artırsın. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" dedi.

İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan'ın da bulunduğu ziyarette, Tahiroğlu, Aharbaeva'ya çeşitli hediyeler takdim ederken, Emine Öztürk'e ve Kurs Yöneticisi Zeynep Aktaş'a da teşekkür etti.