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21 Nisan 2023 Cuma 23:48:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 23:48:00

Kira artışlarını sınırlayan düzenleme uzatılacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de kiralık konutlarla ilgili açıklama yaptı.

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti.

Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut ürettiklerini söyleyen Kurum, bir taraftan da aslında piyasayı dengelediklerini aktardı.

250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıdıklarını belirten Kurum, bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu belirtti.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Kira artışları yüzde 25 ile sınırlanmıştı

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Etiketler : kira düzenleme zam
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