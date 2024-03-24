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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini milyonluk eden o soru!
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24 Mart 2024 Pazar 23:18:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 23:18:00

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusunu doğru bildi! İşte merak edilen final sorusu

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Berk Göktaş Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusu ile karşı karşıya. 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş büyük ödülü kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Berk Göktaş final sorusunu doğru cevapladı. İşte milyoner eden o soru...

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Herkesin merak ettiği 5 milyon TL'lik soru şu oldu:

C YANITINI VERDİ

5 milyonluk soruya Berk Göktaş C nohut yanıtını verdi.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI

Doğru yanıtı veren Berk Göktaş, 5 milyonluk büyük ödülü kazandı. Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Buraya gelmem de destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

1 MİLYONLUK SORUYU YANITLADI

Yarışmanın son bölümünde Berk Göktaş 1 milyonluk soruyu doğru yanıtladı. Soru: "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" Şıklar ise;, 'A- Mustafa Kemal Paşa, Antep', 'B- Kâzım Karaberkir Paşa, Erzurum', 'C- Miralay İsmet, Malatya' ve 'D- Fevzi Paşa, Kozan' şeklindeydi.

Göktaş, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 47'si 'C- Miralay İsmet, Malatya' cevabını verdi. Ancak yarışmacı, seyirciye katılmayarak soruya 'D- Fevzi Paşa, Kozan' doğru yanıtını verdi. Böylelikle 1 milyon TL'lik ödülü kazanmış oldu. Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmaya hak kazanmıştı.

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş, yüksek lisans için yurt dışına gideceğini belirtti.

Etiketler : Kim milyoner olmak ister 5 Milyon ödül Berk Göktaş
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