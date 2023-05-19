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19 Mayıs 2023 Cuma 15:39:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 15:39:00

Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek

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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna “Al sana gerçek” etiketiyle tepki yağıyor.

Terör örgürlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve övdüğü açıklamaların yer aldığı videolar sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna, "Al sana gerçek" etiketiyle tepki yağdı.

AL SANA GERÇEK

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na, "Al sana gerçek bay bay Kemal" etiketiyle tepki yağdı. Videolarda Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK/YPG'ye destek verdiği, FETÖ'ye kalkan olduğu, Şebbihalar'a ise övgü dizdiği açıklamalarda yer aldı.

Etiketler : Terör örgürleri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada
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