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07 Mart 2023 Salı 08:02:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 08:02:00

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa

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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş istifa etti.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından, "bunun parçası olmak istemiyorum" diyerek istifasını sundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Birçok kez, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarını parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini belirten Ödemiş, istifasına ilişkin "Türkiye'nin yeni dönemi şekillendireceği iddiasıyla açıklanan liderlik namzedini ve bu liderliğin kadro yapısını, büyük bir heyecanla çıkmış olduğumuz siyasi maceramız için bir hayal kırıklığı olduğu gerekçesiyle, son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin, bir başka versiyonunun, eser miktarda da olsa, öznesi olmak istemediğimi tüm kamuoyuna duyurmak istedim." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

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