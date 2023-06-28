Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı yapmıştı: Görevden alındı

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28 Haziran 2023 Çarşamba 08:53:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 08:53:00

Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı parti yönetimi tarafından görevden alındı

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CHP yönetimi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanı ve seçmenlerinden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor. CHP yönetimi son olarak Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden aldı. Düzgün, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, "İstanbul il Başkanlığının alamadığı haksız ve hukuksuz bir şekilde almış gibi gösterdiği bu kararı yok sayıyoruz" dedi. Düzgün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın durduğu için görevden alınmaya çalışıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı bozgun sonrası hedef tahtasına kondu. Partisinden kendisine yöneltilen 'istifa et' çağrılarını umursamayan CHP lideri, kendi isteği doğrultusunda partisinin yönetimini değiştirdi. CHP tabanı ve seçmenlerden gelen tepkilere İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açan İmamoğlu, 'topyekün değişim' çağrısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI DEĞİŞİM ÇAĞRISI YAPAN CHP BEYKOZ İLÇE BAŞKANI PARTİ YÖNETİMİ TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde bugün dikkat çeken bir olay daha yaşandı. CHP yönetimi son olarak Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden aldı.

Düzgün, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, "İstanbul il Başkanlığının alamadığı haksız ve hukuksuz bir şekilde almış gibi gösterdiği bu kararı yok sayıyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun yanında durduğu için görevden alınmak istenmişti

Düzgün, siyasi yasağı olan ve fiili olarak görevde yer almayan Canan Kaftancıoğlu tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın durduğu için görevden alınmaya çalışıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmamoğlu CHP yönetimi
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