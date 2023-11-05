Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i tebrik etti
Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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