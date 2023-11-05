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05 Kasım 2023 Pazar 02:51:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 02:51:00

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu: Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonra erdi

Kaynak: AA

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CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde ikinci tura kalan genel başkanlık seçimi sonucunda partinin yeni genel başkanı Özgür Özel seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

Kurultaydaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU, ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum."

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlık seçiminde 2. tur tamamlanmadan salonu terk ettiği dikkat çekmişti.

8. GENEL BAŞKAN

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.

25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.

Etiketler : CHP genel başkanı Özgür Özel seçim
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