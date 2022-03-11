Kılıçdaroğlu bize kumpas kurdu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin kaldığı öğretmenevine gitti. Kılıçdaroğlu'nun görüşmek istediği aileler tepki göstererek odalarına çekildi. Aileler daha sonra Kılıçdaroğlu'na iki temsilci gönderip "Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü. Çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı. Sorunlarımızın odak noktası burası" mesajını iletti. Ancak temsilciler ile yapılan görüşmenin fotoğrafları, CHP'nin sosyal medya sitesinde "Kılıçdaroğlu aileler ile görüştü" denilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Fotoğrafları gören aileler basın toplantısıyla duruma isyan ederek kendilerine "Kumpas" kurulduğunu söyledi.

'KAMUOYUNU ALDATTI'

HDP il binası önünde açıklama yapan ailelerden Ruken Canbey "Yalan haberle kamuoyunu yanılttı. Biz bu olaydan sonra Kılıçdaroğlu'nu bir daha çadıra almayacağız. Kesinlikle almayacağız. O gitsin ortaklık yaptığı insanların annelerini, ortaklık yaptığı insanları dinlesin. Sabahtan beri tüm STK'larla, siyasi partilerle görüşüyor ama Diyarbakır annelerinin çadırını ziyaret etmeyi reddetti. Onun yerine bizi, kamuoyunu aldatan bir fotoğraf yayınladı. Kılıçdaroğlu, sen bir daha bu çadırdan içeri giremezsin. Biz seni bu çadıra sokmayız" dedi. İmmihan Nilifırka da "Yalan haber yapmışlar. Biz CHP Genel Başkanı'nı HDP'nin önüne bekliyoruz. Gelsin bu anaların, babaların derdini dinlesin. Onu şiddetle ve nefretle kınıyorum" diye konuştu.

DEMİRTAŞ'IN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki bir etkinlikte ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş ile görüştü

BAHÇELİ: DIŞ BAĞLANTILI SİYASİ BİR OPERASYON

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye'nin önünü hiç kimse kesemeyecek" ifadelerini kullandı.