31 Ekim 2022 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 10:16:00
Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
Kaynak: AA
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Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın 40 seyir füzesi attığını bildirdi.
Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın 40 seyir füzesi attığını bildirdi.
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